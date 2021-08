Pecini vuole due registi, alternative a Leo Sena

La Spezia - Il 4-3-3 di Thiago Motta non potrà mai prescindere da un regista. Un demiurgo dai piedi svelti e dalla visione di gioco che sappia innescare gli esterni d'attacco e funga da cerniera tra centrocampo e difesa. Riccardo Pecini scruta il mercato, ha un taccuino pieno di alternative e sta lavorando non per uno ma per due costruttori di gioco da affiancare a Leo Sena che avrà bisogno di tempo di riprendersi e iniziare, praticamente da capo, la sua preparazione. Va da sè che l'ex capo scuot della Sampdoria, orienterà le sue scelte su due calciatori: uno di profilo internazionale, che possa essere pronto all'uso nel minor tempo possibile tenendo conto che arriverà a comunque dopo i due ritiri in altura; un altro, più giovane e di prospettiva, che possa "imparare" il mestiere, si spera nel più più breve tempo possibile. Difficile si possa tornare su Matteo Ricci, ancora svincolato dopo tre anni importantissimi in maglia bianca, che sta ancora valutando le possiblità di un mercato più fermo che attivo un po' in tutta la serie A.