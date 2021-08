Pecini su Destro: “Attaccante fortissimo, ma finché c’è Nzola in rosa...”

La Spezia - David Strelec non viene a fare la comparsa. Si giocherà la maglia da titolare con Piccoli, che come lo slovacco è in arrivo la prossima settimana. Il classe 2001, al pari del francese Antiste, è un elemento duttile. “Secondo me in prospettiva è utile, sa fare gol in molti modi diversi. E’ un buon momento per prenderlo”, dice Riccardo Pecini che lo ha trattato negli scorsi giorni con i dirigenti dello Slovan Bratislava.

Prende corpo quindi il parco dei centravanti, tutto giovanissimo: Antiste (2002), Strelec e Piccoli (2001) più l’esperto Nzola. C’è spazio per Mattia Destro, associato agli aquilotti ieri notte da Sky? “Partiamo dal presupposto che è un giocatore fortissimo. Se chiudiamo Piccoli, finché c’è Nzola ancora in rosa siamo a posto”. Gli ultimi giorni della prossima settimana potrebbero riservare sorprese.



Andrea Bonatti