Pecini si tiene i botti per gli ultimi giorni: “Sento l’entusiasmo dei Platek"

La Spezia - Reca, Piccoli e Strelec la prossima settimana e poi due elementi d’esperienza per reparto negli ultimissimi giorni di calciomercato. Ed è lecito aspettarsi nomi che portino un salto di qualità in termini di esperienza di serie A. Mattia Destro per l’attacco potrebbe essere uno di questi, se arriverà la cessione di M’Bala Nzola. “Dal punto di vista della costruzione della squadra, per come l’abbiamo in testa, siamo abbastanza avanti. Dal punto di vista dell’amalgama invece ci vorrà ancora tempo”.

La sigaretta elettronica di Riccardo Pecini soffia un fumo che dal campo delle trattative si porta su quello del gioco, dove tutto prende corpo. Gli hanno chiesto di costruire a breve e medio termine, spalmando le idee tra la prima squadra e la primavera. Così sono nati nel 2002 Antiste, Sher, Zuppel e Zovko; è un 2000 Kornvig ed è un 2000 Hove (da definire). Sono due 99 Mraz e Hristov. E’ appena tornato alla Spezia, dopo aver praticamente chiuso per David Strelec, classe 2001.



A che punto siete dunque?

“Per adesso siamo soddisfatti del lavoro svolto. Tutto ciò che volevamo portare a casa è arrivato. Cosa manca per vedere il vero Spezia? Manca tanto, ma sono trattative già impostate che rimangono solo da finalizzare”.



Ha avuto modo di parlare con Robert Platek in queste ore?

“E’ molto entusiasta. Ha visto il primo mercato da protagonista, una squadra costruita su determinati principi. E’ qualcosa di nuovo per lui e mi pare lo stia affrontando con grande partecipazione”.



L’input di investire sui giovani viene dalla proprietà, oltre che dalle contingenze?

“Penso sia normale per tutti agire così nel calcio di oggi. Questa è l’estate in cui il Barcellona non riesce a confermare Messi per una questione economica. Per cui...“



L’uscita di Capradossi obbliga a cercare due centrali di difesa?

“Mister Thiago Motta vuole avere la possibilità di giocare a tre o a quattro a seconda delle partite e di chi sta meglio o peggio. Per questo è rimasto Hristov, un giocatore abituato per esempio a giocare in un trio. Amian può fare il centrale alla bisogna. Penso che con un ulteriore centrale saremmo a posto, poi vediamo cosa offre il mercato nelle ultime ore”.



Agudelo viene associato ancora allo Spezia. Com’è la situazione?

“Noi stiamo cercando di fare patrimonio per il club su quel tipo di calciatori. Tolti i più esperti, in generale i giocatori che stiamo cercando di mettere dentro devono essere di prospettiva. In questo senso, il prestito non è propedeutico alla costruzione di una rosa adeguata ad essere competitiva anche con il blocco del mercato”.



Zoet ha giocato titolare in Coppa Italia, Provedel a questo punto sarà ceduto?

“Secondo me non ha senso avere due portieri che si alternano. Aspettiamo di vedere le scelte di Thiago Motta per la partita di Cagliari e poi agiremo di conseguenza”.



Doveva essere un mercato molto estero...

“In verità non direi. Ne parlavo prima con i miei collaboratori. Nicolaou viene dall’Italia, Zovko dall’Italia, i quattro dell’Atalanta. Bourabia, se riusciamo a chiudere. Dall’estero abbiamo prelevato solo ragazzi di prospettiva. Una scelta strategica, perché riteniamo semplicemente che sia più facile acquistare a titolo definitivo certi profili fuori dai confini nazionali”.



Come valuta il mercato della Sampdoria da fresco ex?

“Ho scoperto che hanno venduto Jankto cinque minuti fa. Penso che questo sia indicativo di quanto poco riesca a seguire le cose che non riguardano lo Spezia. Siamo nel bailamme e cerco di occuparmi dei nostri problemi. Comunque la Sampdoria ha una squadra forte in ogni caso”.



Cosa devono aspettarsi i tifosi?

“Una squadra completa e di prospettiva. La prossima settimana è quella in cui formalizzeremo gli accordi già presi. Poi se negli ultimi due o tre giorni di mercato ci sarà qualche occasione che farà al caso nostro, ci faremo trovare pronti”.



Andrea Bonatti