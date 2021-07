La Spezia - Si chiama Petar Zovko, classe 2002, il secondo acquisto estivo dello Spezia. Riccardo Pecini si va a riprendere questo giovanissimo portiere che già aveva portato alla Sampdoria negli scorsi anni. Bosniaco di nascita, è rimasto svincolato nell’ottica di una rivoluzione in seno alle giovanili blucerchiate. Ne approfittano gli aquilotti per far firmare un triennale. Graviterà nell’orbita della formazione primavera.