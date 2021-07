Pecini prova la zampata per il 20enne Strelec

Talento dello Slovan Bratislava, ha esordito a 16 anni in patria ed è il titolare della nazionale under 21.

La Spezia - Un anno e mezzo dopo, Riccardo Pecini prova nuovamente a portare in Italia il 20enne David Strelec, centravanti dello Slovan Bratislava che segue da almeno un paio d'anni e che a gennaio 2020 aveva provato a far acquistare a Ferrero per la Sampdoria. Dalla Slovacchia danno imminente un'offerta di un milione di euro per il classe 2001, che ha debuttato a soli 16 anni nel massimo campionato nazionale conquistandosi la maglia dell'U21. Calciatore duttile, buon fiuto del gol, sarebbe l'ennesimo investimento sul futuro di questo calciomercato.