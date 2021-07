Pecini incontra Motta per la stretta di mano finale

La Spezia - Le sensazioni sono più che positive. I contatti telefonici tra il direttore Riccardo Pecini ed il tecnico Thiago Motta degli ultimi giorni hanno lasciato l'idea di un feeling umano e calcistico che potrebbe nascere attorno al progetto bianco. Quando il dirigente aquilotto, in sella da soli cinque giorni, ha sondato la disponibilità dell'ex centrocampista a guidare lo Spezia la prossima stagione, è scoccata la prima scintilla. E così nella classifica di gradimento, Motta è diventato il preferito.

Domani, martedì 6 luglio, ci sarà il primo incontro di persona tra i due. Un incontro che si preannuncia decisivo. Per anagrafe, profilo internazionale, idea di calcio e immagine, Thiago Motta rappresenta un approdo che si può definire logico per lo Spezia degli americani. Una società con un'età media davvero molto bassa nei suoi gangli fondamentali, a partire dal ceo Nishant Tella, poco più che trentenne, e passando per Pecini, che a 43 anni non ha coetanei con altrettanti poteri decisionali tra i colleghi di serie A.



Se tutto andrà per il verso giusto nel colloquio di domani, lo Spezia potrebbe annunciare il nuovo tecnico già mercoledì. In pratica ad una sola settimana dall'ufficialità della rescissione con Vincenzo Italiano. Thiago Motta non ha d'altra parte contratti in essere con altri club, visto che decise signorilmente di rescindere dal Genoa dopo l'esonero. E anche questo è un fattore che spinge per la soluzione dell'italobrasiliano, che avrebbe già uno staff formato e pronto da portare in questa nuova avventura. Il tempo è tiranno, alla partenza per il ritiro mancano solo sette giorni.

La soluzione Rolando Maran, che rimane l'unico altro tecnico in lizza in questo momento, dovrebbe necessariamente passare attraverso la risoluzione del suo contratto in essere con il Genoa. Ore e forse giorni di ulteriore attesa per gli aquilotti. Ora e forse giorni che in questo momento semplicemente non hanno. Pecini vuole chiudere la pratica per buttarsi a capofitto sul mercato e iniziare a modellare la rosa sin dai primi giorni a Prato allo Stelvio, che a questo punto potrebbe conoscere nuovi arrivi in corsa.