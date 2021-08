Pecini fa chiarezza: “Janis Antiste è un calciatore tutto dello Spezia”

La Spezia - Janis Antiste costerà 4.5 milioni allo Spezia, che potrebbero diventare 5 con i bonus. Il secondo affare estivo con i francesi del Tolosa, club finito il Ligue 2 che ha la necessità di abbassare il monte ingaggi e da cui Riccardo Pecini aveva già prelevato Kelvin Amian a luglio. Sulla formula si è fatta un po’ di confusione, mettendo in mezzo un prestito dal Sassuolo. “Il calciatore è totalmente dello Spezia, che fa l’investimento. E’ vero che piace anche al Sassuolo, con cui abbiamo in ballo altri affari. Inizialmente abbiamo accarezzato l’idea di prenderlo assieme, ma la cosa non è andata in porto e quindi ci siamo mossi da soli. E’ nostro al cento per cento. Con il Sassuolo abbiamo grandi rapporti, se tra due anni avessimo due offerte di pari livello di cui una del Sassuolo, chiaramente quello è un canale privilegiato”.



Andrea Bonatti