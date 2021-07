Pecini chief football operations officer, Biso sarà il direttore tecnico

La Spezia - Presentazione in corso in questi minuti per Riccardo Pecini nella sala Capellazzi del Ferdeghini-Intels. Come già chiaro da qualche settimana, il lunigianese è il nuovo uomo mercato dello Spezia Calcio. La formula scelta è chief football operations officer. A lui l’incarico di dirigere e coordinare sotto il profilo tecnico e sportivo del club. Un salto di qualità nella sua carriera in cui ha già lavorato per società di peso come Monaco, Milan, Tottenham e Sampdoria.

Nominato direttore tecnico Mattia Biso, in passato già calciatore aquilotto spezzina e tecnico del settore giovanile, il quale ha sottoscritto un contratto di durata triennale e che avrà come focus principale il coordinamento dell'area tecnica della Prima Squadra e il coordinamento con la formazione Primavera.