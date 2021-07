Pattinaggio a rotelle, ottimo quarto posto per Beatrice Morelli

La Spezia - Ottimo risultato per Beatrice Morelli, pattinatrice a rotelle della Spezia Roller, ai campionati italiani UISP di categoria andati in scena a Calderara di Reno (Bologna).

Nella categoria Cadetti l’atleta spezzina ha conquistato il quarto posto su 33 atlete di alto livello nonostante una pausa dagli allenamenti di tre mesi; ha confermato la maturità tecnica e artistica pattinando sulla musica del film ispirato a alla vita Evita Perón.

Il presidente della Spezia Roller Daniela Del Nevo ringrazia le allenatrici Francesca Sartori e Piera Avena per il lavoro svolto e augura all’atleta un futuro sportivo sereno e ricco di soddisfazioni.