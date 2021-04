Pasquetta di lavoro anche per gli squali. Spezia, occhio a Simy e Messias

La Spezia - Reduci dalla sconfitta di Napoli, i rossoblù di mister Serse Cosmi si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida del “Picco” contro lo Spezia, in programma sabato alle ore 15 e valevole per la 30ª giornata della Serie A Tim. E' una gara fondamentale per gli aquilotti contro un avversario spacciato ma vivo e a dimostrarlo non c'è solo il 4-3 di Napoli ma anche le partite precedenti, ad esempio la sconfitta col Bologna per 3-2 con i pitagorici avanti 2-0. Merito soprattutto dei due attaccanti della squadra calabrese, Simy e Messias, giocatori che non avranno problemi quest'estate a trovare un ingaggio in massima serie. Anche Cosmi non ha dubbi su di loro: "Messias per me può giocare in tutte, e dico tutte, le squadre del nostro campionato, è un giocatore che mi ha davvero stupito. Simy è un realizzatore straordinario, in Serie A ho allenato giocatori di grande livello, ma nessuno segnava come lui".