Partitella con la Sarzanese per lo Spezia, Krapikas alla Ternana

verde in gran spolvero

La Spezia - Privo dei nazionali oggi lo Spezia ha svolto un allenamento congiunto con i dilettanti della Tarros Sarzanese sul campo di Follo. Con Phil Platek e Riccardo Pecini come spettatori d'eccezione, gli aquilotti di Thiago Motta hanno disputato due tempi da 45 minuti contro i rossoneri mettendo a segno venti reti. Scatenato Daniele Verde a segno sette volte, seguito dalle triplette di Colley e Mraz, dalle doppiette di Kovalenko e Agudelo e dai sigilli di Maggiore e Reca.

Hanno invece lavorato a parte Bourabia ed Erlic mentre il gruppo domani si ritroverà in mattinata al Comunale di Follo.

Riparte infine da Terni in Serie B l'avventura di Titas Krapikas, portiere lituano che si è accasato alle "fere" dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con lo Spezia.