Partenopei micidiali in trasferta, ma il Picco è un fortino da sei gare

La Spezia - Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe di campionato: tre vittorie e tre pareggi. L’ultima neopromossa a registrare una striscia interna senza sconfitte più lunga in una singola stagione di serie A è stata il Palermo nel marzo 2015 (10). Il Napoli d'altra parte va in gol da 22 partite di fila in campionato e ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato, incluse le due più recenti. E' dal febbraio 2019 che non registra tre clean sheet di fila fuori casa in serie A.