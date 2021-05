Pallavolo, Futura Bertoni Avis Ceparana in cerca di rilancio a San Remo

La Spezia - La Futura Avis Bertoni parte domenica 23/5 da Santo Stefano Magra, zona Decathlon, al massimo nel primissimo pomeriggio per San Remo dove alle ore 17 è attesa dal Riviera Grafiche Amadeo: per la 2.a giornata del Girone Promo della Serie C ligure maschile. Si gioca a Villa Citera; arbitrano Piera Basso e Daniele Ricci Melchiorre.

I ceparanesi cercano la riscossa dopo l’avvio sbilenco in questi playoff a Finale Ligure. Purtroppo una volta di più essi rischiano di essere nettamente incompleti…acciaccato infatti il centrale Ciccarello, idem il palleggiatore Maletti e meno male che intanto ha recuperato capitan Otgianu, visto che in costruzione è indisponibile lo stesso Paoletti.

Colombo Ge-Albisola, in programma il giorno prima, l’altra partita del turno nel raggruppamento. Nel frattempo, nell’anticipo di metà settimana il Colombiera Project (ammesso ai playoff in ragione della rinuncia della Mulattieri Creations Valdimagra) ha battuto 3-2 a Sarzana il medesimo Avis Finale.