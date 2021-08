Palio junior, la borgata di Cadimare: "C'è un solo vincitore, basta con le polemiche"

La Spezia - La borgata Cadimare nella figura del capoborgata Fabio Franceschetti e della presidente Miria Mori, si dichiarano offesi e rammaricati per quanto accaduto con la presentazione del ricorso sul risultato della gara juniores da parte del Canaletto e poi respinto dalla Lega canottaggio Uisp.

"Il nostro armo ha condotto una gara esemplare - affermano da Cadimare - portando la barca a una vittoria davvero sudata contro un avversario agguerrito che ci ha tenuto testa fino agli ultimi centimetri. Ma come si puoi vedere dai video e dalle immagini , accuratamente controllate dai giudici, è stato decretato un vincitore perché tra le due imbarcazioni la nostra taglia di poco per prima il traguardo e come scritto sul regolamento, vince chi taglia prima il traguardo. Il verdetto che ci ha annunciati come vincitori ha tardato ad arrivare perché ripetutamente dalla dirigenza del Canaletto è stato chiesto di visionare le immagini ma le stesse erano piuttosto chiare: il Cadimare ha vinto il Palio junior e a dirlo sono giudici di gara, gente preparata ad affrontare simili situazioni, gente che è chiamata in buona fede a vedere e giudicare, cosa che è successa appunto domenica. Detto ciò a tagliare per primo il traguardo è stata la prua della nostra barca pertanto non possiamo accogliere la proposta di un ex aequo. Vogliamo chiarire che nessuno toglierà al Cadimare il Palio giustamente vinto sul campo di gara, nessuno dirà che oltre al Cadimare ha vinto anche il Canaletto perché a smentirlo ci sono le immagini. E soprattutto, oltre a conservare per un anno il gonfalone ed il trofeo Majoli, riteniamo giusto che sull'albo d'oro della categoria venga inserita solo la borgata vincitrice, il Cadimare.

Il fair play tra i ragazzi dei due armi ha avuto la meglio, abbiamo infatti assistito a scene che fanno bene allo sport in generale, ragazzi che indipendentemente dal risultato finale si stringono la mano, si abbracciano con le lacrime agli occhi e che insegnano a chi in questo momento sta sollevando polemiche inutili che lo sport è anche questo, accettare anche la sconfitta senza strumentalizzare il gesto per chiari scopi.

Scene di fair play sono avvenute anche tra noi dirigenti durante i controlli dopo l'arrivo: tengo infatti a sottolineare che dopo aver ripetutamente visionato i video e le foto e solo dopo la decisione da parte degli organi competenti e del sindaco che a vincere la competizione era il Cadimare, con i dirigenti del Canaletto presenti ci siamo stretti la mano ed abbracciati facendoci reciprocamente i complimenti, da parte di qualcuno forse un po' a denti stretti per la rivalità storica tra le due borgate", concludono i cadamoti.