Palio e multe: insulti alla Lega canottaggio e tifosi in barca con i divieti

La Spezia - Due squalifiche nella borgata delle Grazie alle quali si aggiungono due multe da 50 e cento euro. Poi, altre due sanzioni a carico del Canaletto e la precisazione che il giudice unico non può esprimersi sul ricorso in merito all'esito della regata junior. Il 96esimo Palio del Golfo va in archivio ma il lavoro della lega Uisp canottaggio a sedile fisso no e, a distanza di qualche giorno, sono stati comunicati i provvedimenti ufficiali a carico di atleti e borgate per alcuni comportamenti assunti nell'ambito delle gare.

A mettere nero su bianco i provvedimenti stabiliti dal giudice unico nel verbale emesso in giornata (leggi qui).



Nell'ambito della gara femminile Sara Fonzi della borgata Le Grazie è stata squalificata sino al 31 marzo 2022 "per avere proferito offese nei confronti di membri della Lega Canottaggio - si legge nel provvedimento -. Si applicano le attenuanti tenuto conto che, come da verbale, la tesserata ha prontamente presentato le proprie scuse".

A carico della borgata graziotta il giudice ha elevato anche una multa di 50 euro per "motivata dalla responsabilità oggettiva perché la propria tesserata Sara Fonzi proferiva offese nei confronti di membri della Lega Canottaggio".

Nella borgata c'è anche un'altra squalifica a carico di Sara Drovandi, fino al 15 giugno 2022. La motivazione del giudice unico: "per avere proferito gravi offese e tenuto comportamento minaccioso nei confronti di membri della Lega Canottaggio. Si applicano le aggravanti tenuto conto che. come da verbale, la tesserata ha reiterato per lungo tempo sia le gravi offese che i comportamenti minacciosi, sia nell'immediato post gara che durante il controllo anti-doping".

Situazione che ha fatto scattare un'altra sanzione di 100 euro, sempre a carico della borgata: "motivata dalla responsabilità oggettiva perché la propria tesserata Sara Drovandi proferiva offese e teneva comportamento minaccioso nei confronti di membri della Lega Canottaggio. Si applicano le attenuanti tenuto conto che, come da verbale, il dirigente della Borgata Emanuele Bianchi si è fattivamente adoperato al fine di contenere la propria tesserata".

Nel verbale del giudice unico viene anche specificato che "Le squalifiche sono state comminate 'a tempo" e non "a giornate" considerata l'assoluta incertezza circa lo svolgimento della prossima stagione remiera, alla luce dell'emergenza pandemica".

Al Canaletto poi è stata elevata una sanzione di 25 euro: " per scorrettezza perché due tifosi salivano sull'imbarcazione dopo l'arrivo". Nessun provvedimento invece nell'ambito della gara senior.



Lasciate le sagole, concluse le gare ed emanati verdetti le acque del Palio restano agitate anche alla luce della decisione di confermare il Cadimare principe del golfo, negli junior, dopo una lunghissima analisi delle immagini dell'arrivo il giorno stesso della disfida. La vittora dei pirati ha spinto la borgata del Canaletto a fare ricorso per rimetterla in discussione.

In merito è intervenuto anche il giudice unico che precisa: "In merito al ricorso presentato dalla borgata Canaletto, avverso l'ordine d'arrivo della regata Juniores, questo giudice unico si dichiara impossibilitato a prenderlo in esame. Infatti il Regolamento vigente dispone che: Giudice Unico giudica su ricorsi alle decisioni del Giudice arbitro relativamente ed esclusivamente alle decisioni su sanzioni, non sull'ordine di arrivo".