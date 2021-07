Palio del Golfo: tutti i divieti in mare

La Spezia - Scattano le prescrizioni in mare in vista della 96esima edizione del Palio del Golfo. Tra le ordinanze arriva quella della Capitaneria di porto che ribadisce il divieto di balneazione sia nelle acque portuali che nello specchio acqueo del campo di gara.

In una nota della Capitaneria si legge: "La manifestazione rappresenta il primo evento Covid-free della Liguria e le indicazioni contenute nell’Ordinanza sono frutto riunioni e tavoli tecnici tenutisi presso la Prefettura della Spezia. Nello specifico l’Ordinanza, nel ribadire il divieto di balneazione nelle acque portuali, vieta nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione la navigazione, lo stazionamento, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima anche subacquea, estranea alla manifestazione stessa".

"È vietato, inoltre, ormeggiarsi “a pacchetto” e passare da una unità all’altra - si legge ancora nella nota -, specificando che a bordo delle unità è fatto obbligo di rispettare il numero massimo delle persone trasportabili, così come previsto dalle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la navigazione da diporto, ovvero:numero massimo occupanti pari alla portata dell’imbarcazione, per unità ospitante nuclei familiari/conviventi; numero occupanti pari all’80% della portata dell’imbarcazione, per unità ospitanti persone non familiari/conviventi, atto comunque a garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone, ottemperando comunque alle disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 22.06.2021 richiamata in premessa, per ciò che concerne l’obbligo circa l’uso dei dispositivi di protezione individuale".



"Le zone prospicienti - conclude la nota - lo specchio acqueo interessato dalla manifestazione saranno oggetto di controlli da parte delle numerose unità navali delle varie Forze di Polizia, le quali costituiranno una presenza costante, ma allo stesso tempo discreta, al fine di consentire la godibilità della manifestazione. La Capitaneria di porto così come le altre Forze di Polizia auspicano da parte della popolazione, sia a mare che a terra, comportamenti responsabili e giudiziosi vista la situazione pandemica ancora in atto, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione ed il successo di un particolare giorno di festa sentito dalla cittadinanza".

L’ordinanza è consultabile alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale qui