Palio: come si accede alla Morin e al Molo Italia il giorno delle gare

La Spezia - Palio del Golfo blindato e festa solo in borgata. I vincitori non potranno essere raggiunti via mare. Poche concessioni, divieti per tutti, una serie di regole da seguire e una in particolare per chi seguirà le gare anche in mare. Mancano solo cinque giorni per l'attesissima disfida remiera che vedrà il ritorno delle borgate, nel campo di gara, dopo lo stop del 2020.

C'è grande attesa per la frase "Armi alle sagole" anche se quest'anno la domenica del Palio non sarà la stessa: le borgate e gli spezzini rinunciano alle manifestazioni collaterali ma la voglia è tale che tutti hanno fatto delle rinunce purché la disfida si disputasse.

Per questa 96esima edizione è prevista una recinzione di 800 metri a partire da Viale Mazzini che comprenderà fino al Molo Italia e Via Campanella, in prossimità del bar Costa.



L'accesso all'area è consentito solo con il green pass oppure il tampone negativo valido ed effettuato entro le 48 ore. Per il pubblico sono previste un'entrata dalla parte di Via Campanella e dall'inizio di Passeggiata Morin lato Ponte Revel. Potrà accedere, dal retro della Capitaneria di Porto, chi dovrà raggiungere il molo per questioni lavorative e il ristorante poco distante. Saranno presenti gli steward che accompagneranno le persone. A tutte le entrate il personale controllerà le varie certificazioni. Saranno disponibili servizi bar e i bagni chimici.

Per gli atleti che vorranno assistere alle gare, dal lato della Revel, è stata istituita un'area riservata in prossimità della giuria, alla quale potranno accedere solo con il cartellino. Coloro i quali raggiungeranno la zona di gara con la propria imbarcazione dovranno sostare a quaranta metri dalle boe.

Quando i colpi di remi sanciranno regine, principi e re del Golfo nessuno potrà raggiungerli a nuoto. Le imbarcazioni verranno issate per la pesa post gara per poi essere rimessa in mare.

In tutta l'area le regole entreranno in vigore a partire dalle 13. Al termine della giornata saranno gli steward e la sicurezza a regolmentare le uscite. La festa poi si sposterà nelle borgate.

Il presidente del Comitato della borgate Massimo Gianello ha sottolineato: "C'è una pandemia in corso, come borgate siamo i primi a volere che tutto sia svolto nel pieno rispetto della sicurezza. Si tratta però di una condizione straordinaria e quando terminerà vogliamo che il Palio torni a quello che era. Queste limitazioni, oggi necessarie, non dovranno diventare la regola".



(foto: repertorio)