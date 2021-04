Palestra del CRDD, Basket Academy si fa avanti per la gestione

La Spezia - Da giugno 2016 detengono la permuta della struttura della Marina Militare e ormai chiamano casa la palestra del CRDD. La Basket Academy del presidente Daniele Lombardi punta a continuare un rapporto virtuoso per entrambe le parti. "Siamo assolutamente intenzionati a proseguire la nostra attività al CRDD qualora ci venisse rinnovata l'assegnazione, cosi come richiesto nella domanda gia' inoltrata all'amministrazione Marina Militare". Il bando per l'assegnazione della palestra del Circolo dipendenti della Difesa viene emesso per legge ogni due anni. Siamo oggi appunto in questa fase che dovrà assegnare la permuta per gli ulteriori 24 mesi con Basket Academy in prima linea.





Il Presidente

Basket Academy