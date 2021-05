Palestra Round Zero, lunedì si riparte anche con i non agonisti

La Spezia - La palestra spezzina Round Zero, affiliata alla federazione pugilistica Italiana, riparte lunedì 24 maggio. Dopo un lungo periodo dedicato solo agli agonisti per via delle normative anti Covid, si allarga la fascia di atleti che si potranno allenare di nuovo. Da lunedì, infatti, anche gli atleti della pre pugilistica, ossia coloro che si preparano a diventare agonisti, potranno finalmente ricominciare il loro percorso di allenamento. In questi mesi la Round Zero non si è mai fermata del tutto, ha partecipato a gare e tornei interregionali mostrando così l’impegno e la dedizione degli atleti e la passione del maestro Luca Riccardi.