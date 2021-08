Palaspezia teatro di un'amichevole di A: Torino-Pistoia. Ingresso con Green pass

La Spezia - Il basket di serie A sbarca di nuovo alla Spezia, con la sfida amichevole tra Torino e Pistoia in programma sabato 28 agosto ore 18.30 al Palasport “Mariotti”. Questo importante appuntamento è stato presentato stamane in conferenza stampa dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dall’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi e da Danilo Caluri, Consigliere Comitato Regionale F.I.P. Liguria e Presidente Spezia Basket Club Tarros. Alla conferenza stampa sono inoltre intervenuti Massimiliano De Santis, Delegato provinciale F.I.P. e Maurizio Laudicino, Responsabile marketing Pistoia Basket. L’ingresso è gratuito e consentito solo con Green Pass, secondo le normative Covid vigenti, e dietro prenotazione da effettuarsi al numero 335.6234119



“Dopo lo stop dovuto al Covid, torna il grande Basket alla Spezia – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini- finalmente sarà di nuovo possibile vedere una partita di serie A, un grande evento che speriamo possa essere il primo dei tanti. Lo scopo con il quale vogliamo approcciarci all’appuntamento di sabato è quello di vedere dei campioni, dare l’esempio ai ragazzi che lo sport fa bene, ricominciare a tifare e tornare alla normalità. Un segnale di ripartenza importante – continua il sindaco - e un motivo di pregio per la città che vale per tutti gli sport e anche per il basket che è davvero uno sport molto bello e apprezzato. Sono certo che la città saprà accogliere questi campioni nel miglior modo possibile, rispettando le norme dei protocolli anti Covid.” A fargli eco, l'assessore Lorenzo Brogi: “Un altro grande evento sportivo arriva in città. Il palazzetto ha ospitato tante gare di basket e abbiamo abituato la città a grandi competizioni sportive. Siamo riusciti a riportare questo importante evento e ne siamo molto orgogliosi. Continueremo a impegnarci nello sviluppo delle attività sportive e nel costante miglioramento delle strutture perché la Spezia è una città sportiva che ama tifare e vivere lo sport.”