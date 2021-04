Orlando a Sarzana: "Dobbiamo fare di più sui ristori, su aperture evitiamo errori del passato"

La Spezia - A margine della sua visita odierna a Sarzana, il Ministro del lavoro Andrea Orlando è intervenuto anche in merito alle istanze dei ristoratori che chiedono di poter riaprire, alla vigilia di una Pasqua che sarà in zona rossa per tutte le regioni italiane.

“Più che aprire adesso i ristoranti bisogna dare più ristori – ha affermato l'esponente del Governo Draghi – altrimenti rischia di saltare la stagione, non possiamo ripetere l'errore fatto l'estate scorsa di cui stiamo ancora pagando le conseguenze. Dobbiamo correre sulle vaccinazioni e fare di più sul Decreto sostegni dando rapidamente ulteriore sollievo ai titolari delle attività”.

Orlando ha poi aggiunto: “Capisco e comprendo l'esasperazione di queste persone, ma molto meno chi soffia su questo fuoco di questo malcontento perché purtroppo questa prova è già stata fatta e abbiamo visto i risultati, credo che questa volta sarebbe intelligente non ripetere gli errori del passato. Per la prossima settimana ho convocato le parti sociali per fare la vaccinazione sui posti di lavoro usando medici di fabbrica, vedremo rete territoriale e presidi produttivi, se questa cosa andrà avanti come speriamo inizieremo a vedere la strada del tunnel. Questa è la strada che dobbiamo percorrere”.