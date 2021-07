Ore d'attesa per un selfie con Thiago Motta, mattinata particolare per due tifosi del Psg

La Spezia - Hanno atteso tutta la mattina solo per poter scattare un selfie. Protagonisti due tifosi del Paris Saint-Germain che mai, durante il loro tour europeo in bicicletta, avrebbero immaginato di incontrare l'ex Thiago Motta nel cuore delle Alpi. I due parigini infatti hanno attraversato Francia, Germania e Austria per poi ritrovarsi a due passi dal centrocampista che hanno potuto ammirare tante volte nei suoi anni da calciatore. Non hanno quindi perso l’occasione di salutare quello che per i fan della squadra più potente di Francia è tuttora un mito indiscusso.



Andrea Bonatti