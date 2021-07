Ora tocca a Pecini: poker di acquisti alle viste

La Spezia - Il Covid piomba su Prato allo Stelvio ma non sul calciomercato. Riccardo Pecini ha pronte quattro operazioni solo da chiudere per altrettanti elementi di spessore che darebbero materiale fondamentale per il lavoro di Thiago Motta. Sono gli atalantini Reca, Colley e Piccoli più il mastino Frattesi del Sassuolo, pronti al prestito annuale tra le fila dello Spezia calcio.



Operazioni portate avanti negli scorsi giorni e solo da finalizzare. Uno scatto sul mercato, contando che si tratta di quattro potenziali titolari a dispetto della giovane età. Non a caso cercati da squadre come Empoli e Venezia, potenziali concorrenti alla lotta salvezza.



Frattesi è la mezzala destra che serviva dopo il non riscatto di Estevez dall’Estudiantes. Reca, affrontato con il Crotone, utilizzabile sia come terzino sinistro che a centrocampo. Colley un’alternativa a Gyasi sull’esterno mancino d’attacco. E infine Piccoli, che non ha bisogno di presentazioni per gli spezzini.

Affari concordati con il nuovo staff tecnico, non scontati contando il grande interesse che tutti e quattro avevano attirato dopo le rispettive stagioni tra serie A e serie B. L’ufficialità del loro arrivo tra martedì e mercoledì, ma l’eventualità di aggregarli al ritiro di Prato allo Stelvio verrà valutata insieme all’andamento del focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra aquilotto.



Sul fronte uscite invece nessuna novità. Richieste di informazioni sono arrivate dall’Italia per Erlic e Maggiore, ma nulla di concreto sul tavolo alla voce offerte.



A.Bo.