Ora serve l'impresa del secolo, Caluri carica la Tarros

La Spezia - Tarros Spezia chiamata al miracolo o quasi, domenica alle 18 al Palasprint, in quello che è l’ultimissimo atto di un suo

campionato di Serie C Gold di basket comunque esaltante. Capitan Lorenzo Fazio e compagni devono vincere di almeno 22 punti in quello che è una sorta di ultimo spareggio per salire in B, contro quella Robur che li ha battuti di 21 a Saronno.



Per la cronaca arbitrano Mirko Picchi di Ferentino-Fr e Mattia Foschini di Russi-Ra, Tarros Spezia come sempre senza l’ala-guardia Jacopo Loni, in dubbio inoltre il play di riserva Christian Petani a causa d’un risentimento muscolare. Il presidente spezzino Danilo Caluri è stato vicinissimo alla squadra in questi ultimi giorni; afferma che c’era la possibilità di giocarsi meglio la partita d’andata, con tutto il rispetto per degli avversari che schierano cestisti con fior di passato in Serie A e B, a cominciare dal playmaker: aggiunge ad ogni modo che lui nella pallacanestro ne ha viste di tutti i colori…



Altresì, il numero uno bianconero s’augura di poter avere in futuro ancora le forze di reggere gli sforzi che la gestione d’un club oggi richiede, per essere in regola con tutte le scadenze e spese a cominciare da quelle di richiesta federale.

Infine c’è una lista di 100 persone ammesse alla gara coi saronnesi, nella maggioranza sono parenti di giocatori, 20 persone sono attese da Saronno.