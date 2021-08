Ora lo Spezia attende la vincente di Parma-Lecce, si giocherà a dicembre

La Spezia - Superato senza troppi affanni l'esordio stagionale in gara ufficiale contro il Pordenone ora lo Spezia dovrà attendere la serata di Ferragosto per conoscere la propria avversaria nei sedicesimi di Coppa Italia. Gli aquilotti infatti affronteranno la vincente di Parma-Lecce in programma domenica alle 18.00.

La partita dei sedicesimi si disputerà invece mercoledì 15 dicembre mentre chi passerà agli ottavi troverà la Roma nella doppia gara del 12 e 19 gennaio.