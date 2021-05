Ok la presentazione della collaborazione tra Scuola Pallavolo Sp e Olympia Serteco Ge

La Spezia - E' "ok" la valutazione di quello che è stato il primissimo giorno della neonata collaborazione, che in futuro potrebbe estendersi a tutta la regione, fra la Scuola Pallavolo Spezia presieduta da Vidardo Panciroli e l’ Olympia Serteco Genova (sodalizio sorto qualche anno fa dalla fusione fra l’ Olympia Voltri e quella Serteco School dal glorioso passato di volley giovanile).



"L’unione delle forze – commenta in proposito quel Mario Barigione che nel club genovese è allenatore della squadra di Serie B2 e direttore tecnico – promette bene e che sia il frutto di un’intesa fra due imprenditori, quali sono Panciroli e il nostro presidente Giorgio Parodi, si presenta quale una sorta di garanzia".

Riservata a una riunione fra i tecnici coinvolti nell’operazione la mattinata, quindi nel pomeriggio lavoro sulle ragazze della Scuola Pallavolo spezzina, al Palamariotti. A Barigione ha dato una bella mano quel Nicola Ruggia che nei ranghi sprugolini fa da responsabile tecnico.



"L’obiettivo – dichiara quest’ultimo – è crescere insieme, per proseguire con successo quello che è il discorso di tutti noi, per il bene sia dei nostri tecnici che delle nostre atlete".