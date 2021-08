Ognjen Stijepovic è dello Spezia. L'ex doriano andrà in prestito

La Spezia - Depositato il contratto di Ognjen Stijepovic, giovane attaccante di nazionalità montenegrina dopo lo svincolo dalla Sampdoria. Classe 1999, è un profilo ben conosciuto da Riccardo Pecini che lo aveva seguito a lungo ai tempi dello scouting con il club blucerchiato, fino all'ingaggio nel gennaio 2018 dai montenegrini del Titograd. Cresciuto nel settore giovanile del Podgorica, club della sua città natale, ha debuttato in serie A il 6 maggio del 2018 nei minuti finali della partita persa di misura con il Sassuolo (in panchina c’era Marco Giampaolo). Lo Spezia lo tessera in un'operazione similare a quella che ha portato al portiere bosniaco Petar Zovko e per lui si aprono le porte del prestito: c'è una parola con la Carrarese dove già è approdato Figoli. Ai tempi della Sampdoria era stato poi ceduto a titolo temporaneo a Pistoiese (cinque gol due stagioni fa), Alessandria e Grosseto.