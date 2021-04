Ogni punto in classifica allo Spezia è costato solo mezzo milione

La Spezia - Minima spesa e massima resa. E' un po' questo il motto dello Spezia Calcio da qualche anno. Una filosofia che ha dato grandi frutti anche in questa stagione. Ad oggi ogni punto in classifica è costato infatti al club di Via Melara solo 530mila euro, la cifra più bassa di tutta la serie A. L'analisi è di Calcio e Finanza, che ha semplicemente diviso il bottino conquistato in classifica con il monte ingaggi dopo la trentesima giornata. Un aspetto questo che la famiglia americana Platek ed i suoi advisor hanno tenuto in grande considerazione nel decidere di investire qui piuttosto che altrove.

Oggi gli aquilotti sono la prima della categoria e fanno meglio anche del sorprendente Verona (570mila euro), dell'Atalanta (640mila), del Sassuolo (700mila) e dell'Udinese (740mila). Dall'altra parte della graduatoria di rendinemto/spesa c'è la Juventus (3,3 milioni a partita), seguita da Cagliari (2,04 milioni), Roma (2,04 milioni) e Torino (1,76 milioni). Tra le squadre in lotta per evitare la retrocessione, hanno messo mano al portafoglio pesantemente anche Parma (1,74 milioni) e Fiorentina (1,59 milioni).