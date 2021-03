Oggi Repubblica Ceca-Italia: Marchizza e Maggiore partono titolari

La Spezia - Parte oggi l'Europei Under 21 e l'Italia di Nicolato alle 18 allo Stadion Celje affronta la Repubblica Ceca. Le 16 squadre sono state divise in 4 gironi e l'Italia, insieme a Repubblica Ceca appunto, Slovenia e Spagna, detentrice del titolo con la vittoria nell'Europeo 2019 disputato proprio in Italia, è finita nel Gruppo B. Nell'undici iniziale anche i due aquilotti Maggiore e Marchizza mentre Pobega va in panchina.



Le formazioni ufficiali:

REPUBBLICA CECA U21 (3-4-1-2): Jedlicka; Vitík, Chaluš, Krejcí L.; Holík, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Šašinka. A disposizione: Kovár, Trmal, Plechatý, Havelka, Janošek, Kohút, Žitný, Fukala, Ostrák, Granecný, Drchal, Vanícek. Allenatore: Krejcí K.



ITALIA U21 (3-5-2): Carnsecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Bellanova, Frabotta, Lovato, Colombo, Ranieri, Rovella, Pirola, Pobega, Raspadori. Allenatore: Nicolato.