Oggi Antiste, entro venerdì Reca e Bourabia: difficile siano a Roma

La Spezia - Sarà ancora emergenza all'Olimpico di Roma per lo Spezia di Thiago Motta. Ad oggi, per la seconda trasferta consecutiva del campionato, solo due volti nuovi hanno reali chance di allungare la panchina aquilotta. In attesa del transfer, in arrivo in queste ore, che permetterà di schierare Aimar Sher, oggi sarà ufficializzato l'acquisto di Janis Antiste, 19enne forza della natura prelevato dal Tolosa.

Sono i due elementi che il tecnico potrà valutare di mettere sul pullman per la sfida ai biancocelesti, entrambi già al lavoro a Follo. Tra domani e venerdì sono attese inoltre le ufficializzazioni di Mehdi Bourabia dal Sassuolo e Arkadiusz Reca dall'Atalanta. Vero che il trasferimento domestico semplifica le operazioni, ma vederli tra i convocati senza neanche essersi allenati con i nuovi compagni è ipotesi difficilmente percorribile.