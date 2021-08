Occhi su Sher, baby-regista dell'Hammarby. Piace ancora il viola Maleh

La Spezia - Giocatori pronti e di prospettiva, gente a cui non devi spiegare nulla e altri che invece dovranno formarsi per essere pronti il prima possibile. Continua l'opera di rafforzamento e di internazionlizzazione del settore giovanile aquilotto con un altro possibile arrivo, questa volta dalla Svezia: lo Spezia ha messo nel mirino il giovane Aimar Sher dell'Hammarby. Classe 2002, piace anche a Sassuolo e Bologna e conta già una buona esperienza nell'Allsvenkan. Nelle ultime tre stagioni ha giocato 31 partite nella massima serie svedese con l'Hammarby e 7 con ilFrej Täby, società di terza divisione. Diversa invece sarebbe l'operazione che porterebbe, ma il condizionale è assolutamente d'obbligo visto che sulle sue tracce c'è anche il Venezia, al centrocampista Youssef Maleh. Comunque sia la Fiorentina, che ha abbondanza in quella zona del campo, lo cederà in prestito, magari alla società che può garantire il maggior numero di presenze.