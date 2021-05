Nzola squalificato, Agudelo: "Ala o centravanti? Sono sempre felice"

La Spezia - "Io penso di poter fare entrambi i ruoli: sia ala che centravanti. Ho fatto anche la mezzala al mio arrivo in Italia. Sono contento in tutte le posizioni del campo, mi piace imparare e dare una mano alla squadra". Si candida a sostituire Nzola il colombiano Kevin Agudelo. L'angolano sarà squalificato contro il Napoli e allora potrebbe essere il turno del 9 che non ti aspetti. La prova di oggi conforta. "Abbiamo provato qualche giocata verso la punta, ma non riuscivamo a trovare lo spazio giusto. Dopo qualche pallone lungo è arrivato a segno, siamo riusciti ad essere più cattivi".

Nelle scorse settimane lo aveva chiamato la nazionale della Colombia, poi tutto stoppato dal Covid. "Sono felice della convocazione, penso che per qualsiasi giocatore una chiamata in nazionale sia importante. Con il lavoro credo si possa ad arrvare ad ogni obiettivo".