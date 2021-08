Nzola sempre in uscita, c'è anche il Wba

Lo Spezia vorrebbe cederlo in Inghilterra piuttosto che in Turchia.

La Spezia - Ci sono anche gli inglesi del West Bromwich Albion sull'attaccante dello Spezia Mbala Nzola che due giorni fa ha compiuto 25 anni. Il giocatore, che non rientra più nei piani del club e di mister Motta, potrebbe dunque lasciare l'Italia dove nella scorsa stagione si è imposto come una delle sorprese con undici gol in 25 presenze. Per lui gli estimatori non mancano nemmeno nella prossima serie – Cagliari e Udinese su tutte – ma attestati di stima arrivano anche da Oltremanica con le due squadre di Championship: Fulham e appunto il Wba - capolista dopo tre giornate - che potrebbe investire su un centravanti che nel calcio inglese potrebbe trovarsi molto a suo agio.