Nzola può ancora salutare: trattativa con l'Istanbul Basaksehir

La Spezia - Il Genoa si è ritirato dalla trattativa imbastita negli ultimissimi giorni di mercato, in quello che sarebbe dovuto essere uno scambio con Mattia Destro. Lo stesso è accaduto col Cagliari nelle ultime ore di calciomercato in uno scambio che avrebbe visto ritornare in aquilotto Diego Farias. Così alla fine M'bala Nzola è rimasto in aquilotto ed è anche argomento caldo nei commenti dei tifosi spezzini che si chiedono se il giocatore è recuperabile e se Thiago Motta lo considera ancora una risorsa. Ma nel frattempo ci sono mercati ancora aperti, come ad esempio quello turco che ha una finestra più lunga e proprio in Turchia gli agenti della punta di Troyes stanno lavorando per trovare una soluzione. Contatti in piedi in queste ore con l'Istanbul Basaksehir, non il primo club di Super Lig che si è interessato al giocatore. Una destinazione che non dispiacerebbe al franco-angolano che non ha mai voluto prendere in considerazione società di seconda serie che si erano fatte sotto a metà estate. Se Nzola lasciasse lo Spezia, il club potrebbe monetizzare qualcosa (è questa l'unica operazione in uscita dell'estate) e si libererebbe di un contratto di medio-alta caratura. A quel punto non è detto che non si possa tornare sul mercato degli svincolati per puntellare ancora la rosa.