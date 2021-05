Nzola è tornato Nzola, difesa perfetta, Saponara imprendibile

La Spezia - Zoet 7 - Una sola parata, di ottima fattura, su un colpo di testa sotto la traversa. E una sicurezza che aiuta tutti.



Ferrer 7 - Le due prove migliori della stagione in quattro giorni, costante e attento al dettaglio. Che poi si chiama Ansaldi, e un dettaglio non è.



Ismajli 7,5 - La sua ombra si staglia su Belotti ogni volta che questi viene cercato con la palla sul corpo. E il Gallo non si gira mai.



Terzi 7 - Straordinaria prova per autorevolezza, tempismo, concentrazione e... apporto vocale.



Marchizza 7 - Divora la fascia come nelle giornate migliori, poi con una palombella avvelenata taglia fuori dal difesa del Toro.



Maggiore 7 - Sa sempre quando è il momento di spezzare il gioco avversario, anche con un fallo quando serve.



Ricci 6,5 - Bella verticalizzazione per Saponara, qualche imprecisione nella gestione del pallone (dal 12’st Leo Sena 6,5 - Mette giù il pallone in quei pochi minuti in cui il Torino prova a forzare)



Pobega 6,5 - Ne aveva già guadagnato uno di rigore così, andando in anticipo con l’inserimento: il suo piatto forte (dal 23’st Estevez 6,5 - Una ventata di energia nel momento decisivo)



Saponara 8 - Un palo, un gol, un miracolo del difensore, un assist al bacio e il fallo del terzo gol guadagnato. Altro? (Dal 33’st Erlic 7 - Cinque minuti per chiudere la storia)



Nzola 7,5 - Gli ha fatto bene meditare mercoledì sera, oggi torna l’attaccante utile in ogni zona del campo che sa anche segnare.



Agudelo 6,5 - Interrompe i pensieri di Bremer e di chiunque graviti su quella fascia, poi nello stretto prova a scatenarsi (dal 12’st Farias 6,5 - Cross perfetto sulla testa di Erlic)







All. Vincenzo Italiano 8 - Come contro l’Inter, sceglie una coppia di centrali bravi a giocare con attaccanti che vogliono palla addosso. Una delle chiavi per tagliare le radici di un Torino che gioca molto sul servire le punte e poi aprire verso le fasce, dove Ferrer e Marchizza sono in grandissimo stato di forma. Lo Spezia inizia bene e chiude meglio, concedendo solo un colpo di testa da lontano oltre al calcio di rigore. I cambi arrivano al momento giusto.