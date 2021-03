Nzola e Galabinov tornano venerdì, a Roma gioca ancora Piccoli

La Spezia - Quando a Gianluca Scamacca è stato sventolato il rosso durante Spagna-Italia, a più di uno il pensiero è andato a Roberto Piccoli. Per età ed esperienza poteva essere un ottimo alter ego del calciatore del Sassuolo. Ma il centravanti di scuola Atalanta è a Follo dove Italiano, in assenza di nove nazionali sparsi per il mondo, ha potuto concentrarsi su di lui. Galvanizzato dal gol al Cagliari, titolare quasi scontato sabato prossimo all'Olimpico contro la Lazio. In prima istanza perché ha dimostrato di aver ritrovato la forma che l'infortunio subito contro la Roma (23 gennaio) aveva interrotto sul più bello.

E poi perché i due compagni di esperienza per il suo ruolo avranno poche ore tra la scaletta dell'aereo che li riporterà in Italia e quella del pullman che li accompagnerà a Roma. M'Bala Nzola gioca lunedì 29 marzo a Benguela con la nazionale angolana e dovrebbe prendere poi nelle prossime ore il primo volo utile da Luanda per tornare in Europa. Andrey Galabinov, uno dei migliori dei suoi contro l'Italia, è di scena mercoledì 31 marzo a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Bene che vada, entrambi saranno disponibili per la rifinitura di venerdì.