Nuovo acquisto per la Cestistica Spezzina, ecco Carlotta Serpellini

La Spezia - Settimo innesto per la Cestistica, che lunedì alle ore 18 a Montepertico si ritroverà per il primo giorno di allenamenti della stagione 2021-22: in arrivo da Castelnuovo Scrivia c’è Carlotta Serpellini, guardia/ala classe 2001. Ecco le sue parole da neo-bianconera:



“Non vedo l’ora di cominciare lunedì e rimettermi al lavoro. Il progetto della società mi sembra molto stimolante ed interessante, sarà sicuramente una bella sfida. Spero di riuscire a convincere il più possibile il coach e di guadagnarmi la sua fiducia, oltre a quella delle mie compagne che è fondamentale. Sono molto curiosa ed entusiasta di questa nuova avventura, specialmente perché vengo da tante stagioni giocate tutte a Castelnuovo Scrivia, penso che il cambiamento possa essere stimolante per la crescita di una giocatrice, ed è quello che spero, migliorare me stessa per essere il più utile possibile alla squadra e mettere in campo tutte le mie armi e qualità che possano servire.



Per quanto riguarda il mio stile di gioco non ho nessun ‘idolo’, non traggo ispirazione da giocatori NBA o di serie A, mi piace osservare le mie compagne e se c’è qualcosa che non sono capace di fare ma loro sì, chiedo consigli su come riuscirci, imparando così da loro. Come giocatrice sono molto istintiva, alcuni a volte mi definiscono “fantasiosa” perché cerco alcune giocate fuori dagli schemi, ma prediligo la difesa, perché una buona difesa produce un potenziale buon attacco”.