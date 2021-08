Nuova Curva Piscina sui modelli Cagliari e Ferrara

La Spezia - Inizia a prendere forma la struttura della nuova Curva Piscina dello Stadio Alberto Picco di cui è iniziata la posa dei pilastri che a breve formeranno lo scheletro del nuovo settore scoperto. Il risultato finale – ammirabile in tempo per l'inizio del campionato – sarà simile alla Curva Est del Mazza di Ferrara (nella foto) e al main stand della Sardegna Arena di Cagliari. Non una costruzione in classico ferrotubi come quella della di Frosinone, ma più solida e articolata dato che al suo interno verranno ricavati anche gli spazi per bagni e punti ristoro.

Saranno invece aggiunti in un secondo momento i “formaggini” laterali che arriveranno fino alle torri faro e che andranno a completare definitivamente l'intervento con altri quattrocento posti totali. È infatti probabile che vengano aggiunti, o a campionato in corso – sfruttando le pause della serie A – oppure la prossima estate.



In linea con i tempi previsti a settembre sui gradoni del nuovo settore inizierà la posa dei seggiolini, partendo da quelli tolti dalla vecchia curva demolita, a cui se ne aggiungeranno altri mille della nuova fornitura. Saranno bianchi e neri per dare continuità agli altri dello stadio.