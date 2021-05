Non una traversa, non una porta qualsiasi per Martin Erlic

La Spezia - Alla fine ci è salito sopra per guardare il campo dall'alto. Martin Erlic festeggia così la permanenza in serie A, scalando la porta in cui ha segnato due gol importantissimi nella storia di questa stagione. La quarta rete al Torino che ha chiuso il discorso all'84esimo, con un colpo di testa potente che ha bucato Sirigu. Ma anche il gol al Crotone a tempo scaduto che ha permesso agli aquilotti di ribaltare un risultato che rischiava davvero di compromettere gli sforzi di un anno intero. Fu proprio quella traversa dove si è seduto ieri pomeriggio a "passargli" il pallone decisivo. Erlic aveva perso un'intera stagione a causa di un ginocchio infortunato nel 2019, il suo primo alla Spezia, ma il tempo è stato galantuomo.