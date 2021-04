Non solo Tella, anche Ramsey pronto a trasferirsi alla Spezia

La Spezia - L'Italia diventa sempre più il centro della rete calcistica europea che fa capo alla famiglia Platek. Dopo l'amministratore delegato Nishant Tella, anche il manager del settore sportivo Andrew Ramsey è destinato a diventare una presenza costante da queste parti. Entrambi infatti sono da qualche tempo in cerca di una sistemazione in zona.

La Spezia dunque sarà il cuore del network, che al momento conta il Casa Pia in Portogallo ed il SonderjyskE in Danimarca. Il club lusitano, il più piccolo dei tre, ha oggi un diretto responsabile in Tiago Lopes, mentre quello scandinavo al momento sta conoscendo il più profondo rinnovamento e deve nominare un amministratore delegato. Il viaggio in Danimarca di Tella e Ramsey potrebbe sbloccare anche questa situazione.