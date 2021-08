No a Venezia e Brescia per Bastoni, Vignali va in prestito in serie B

La Spezia - Ci hanno provato in queste ore sia il Venezia che il Brescia, ma Riccardo Pecini avrebbe chiuso la porta. Simone Bastoni rimane allo Spezia, in attesa di necessario rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Con Reca, formerà la coppia di alternative per il ruolo di terzino sinistro.

E' invece vicino alla cessione Luca Vignali, ma solo in prestito. In serie B ci sarebbero il Frosinone ed un paio di altre squadre alla ricerca dello spezzino. Sarà solo un arrivederci con la maglia bianca, il club non vuole perdere il cartellino del giocatore al momento ma solo offrirgli la possibilità di ottenere più spazio altrove. Qui la scelta per la coppia di destra è ricaduta su Amian e Ferrer.