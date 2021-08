Nikolaou: "Per noi futuro roseo". Colley: "Se serve faccio anche il difensore"

La Spezia - Novanta minuti da protagonisti a Lignano Sabbiadoro in quella che a conti fatti è la prima vera partita con la maglia bianca. Adesso, archiviato il successo di Coppa, per il difensore Dimitrios Nikolaou e l’attaccante Ebrima Colley è il giorno delle presentazioni ufficiali. Il difensore greco, arrivato dall’Empoli, si è regalato un 23esimo compleanno speciale segnando un gran gol al Pordenone. Indosserà la maglia numero 43, ama giocare il pallone coi piedi e si racconta così alla sua nuova piazza: “Sono molto felice di essere qua, sono cresciuto nell’Olimpiakos, ho giocato in prima squadra e fatto partite importanti, anche in Champions. Poi ci sono stati i due anni e mezzo ad Empoli, dove ho vissuto di tutto: sono retrocesso e poi sono stato promosso e adesso sono arrivato qui". Il punto di riferimento non è uno qualsiasi: "Sergio Ramos è un fuoriclasse. Vengo da un buon anno, il migliore da quando sono arrivato in Italia. Qui se hai voglia si impara tanto, soprattutto se fai il difensore come me. Con mister Dionisi ho imparato tante cose, è una brava persona e un ottimo allenatore. Ho conosciuto Thiago Motta, anche lui bravissima persona, chiara negli intendimenti... mi piace quello che stiamo provando. Prime impressioni? Abbiamo davanti un futuro roseo. Stiamo bene fisicamente, la partita di Lignano è andata bene, è venuto il risultato e abbiamo dato un segnale. Siamo una squadra di alto livello, dobbiamo migliorare su tante cose come sempre, ma le basi ci sono. A livello tattico mi trovo bene sia con la linea difensiva a tre che a quattro. La preparazione? Ho fatto gran parte del ritiro ad Empoli, sono arrivato che c’erano dei problemi per via del Covid. Ma a Spezia ho trovato un gruppo serio di professionisti che ogni giorno lavorano sodo e non è stato difficile ambientarsi. Ho 23 anni e devo ancora migliorare tantissimo”.



Più breve, per questioni anagrafiche, il percorso della velocissima ala di proprietà dell’Atalanta, giunta in aquilotto in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Dea: “Ho fatto il settore giovanile a Bergamo dove ho imparato tanto. Mi sento bene, mi adeguo alle scelte tattiche del mister. E’ importante fare quello che chiede lui. Da quando sono arrivato ho un obiettivo in testa, la salvezza di questa squadra. Questa è la cosa più importante. Con il mister possiamo imparare tanto”. In Coppa Italia ha agito da ala destra pure, lui che è un destro naturale ma è anche vero che spesso, anche lo scorso anno a Verona, ha agito dalla parte opposta, sfruttando il cambio di piede: "Che ruolo prediligo? A me piace partire da sinistra, ma chiaramente rispetto le decisioni del mister. Io se serve faccio anche il difensore. Gasperini? Mi sono abituato ai suoi modi, mi hanno insegnato tanto. Mi auguro di continuare ad imparare tanto: sono veramente molto contento di essere qui, sono arrivato da poco ma mi sono subito sentito a casa. Abbiamo parlato dello spirito di squadra, della voglia di vincere e di allenarsi cercando di divertirsi. Un modello? Come ho sempre detto mi piace moltissimo Kakà”.