Niente da fare per la Futura Avis Bertoni Ceparana in casa della capolista

La Spezia - Al “Besio 1” di Albisola Superiore nulla da fare, contro la capo classifica Albisola, per la Futura Bertoni Avis Ceparana che peraltro era presente con appena 9 effettivi mancando: i palleggiatori Paoletti e Maletti, i centrali Lambruschi e Ciccarello, le ali Klun e Vincenzi.

I bianco-gialloblù si sono schierati dunque con Capitan Otgianu ad alzatore e Pierro opposto, al centro Barletta e Chiappucci, di banda Baldassini e Borrello con Ruggeri libero; s’è visto pure Buriassi in difesa e ha fatto capolino in avanti Boggio, il quale poi è entrato di mano nel terzo set, con spostamento di Baldassini in mezzo.

Gli altri risultati della giornata, in questa 3.a giornata del Girone Promo ligure, Avis Finale-Colombo Genova 3-2 e Colombiera Project-Grafiche Amadeo San Remo 1-3.

Infine questa l’attuale classifica…Volley Albisola punti 15, Colombo Ge 14, Avis Finale L. 13, Grafiche Amadeo S. Remo 9, Futura Avis Bertoni Ceparana 8, Colombiera Project 7 (nel prossimo turno i ceparanesi si fermano, avendo già vinto l’anticipo con l’Avis di Finale Ligure, torneranno in campo sabato 12/6 ospitando l’Amadeo Sanremo).



ALBISOLA VOLLEY-FUTURA BERTONI CEPARANA 3-0

SET: 25-23/ 25-20 / 25-17.

ALBISOLA VOLLEY: Arzarello, Arboscello, Arcidiacono, Giacchino, Grillo, Sciutto, Skoreiko, Turvo, Valdora, Vasylyev, liberi Bisio e Libri. All. Agosto.

FUTURA BERTONI AVIS CEPARANA: Otgianu, Pierro, Barletta, Chiappucci, Baldassini, Borrello, Boggio, Buriassi, libero Ruggeri. All. Simoncini.

ARBITRI: Ponziano e Pons.