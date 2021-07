Nazionale Calcio Tv e Borgate si sfidano al 'Tanca'

La Spezia - Lunedì 12 luglio alle 21 al Campo sportivo 'Astorre Tanca' alla Spezia si svolgerà la Partita del Cuore un evento organizzato dal Comitato Palio del Golfo in collaborazione con il Comune della Spezia. La partita vedrà la Nazionale Calcio Tv giocare contro una rappresentanza delle Borgate del Palio ma saranno coinvolti anche i Sindaci dei tre Comuni del Palio. L’evento sarà aperto dalla banda da una esibizione della Banda Dipartimentale della Marina Militare e sarà l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia a dare alle 21 il calcio d’inizio. Tutto il ricavato andrà in beneficenza all'Associazione "Colazioni col Sorriso". Il pubblico potrà entrare fino ad esaurimento posti dalle ore 19. Gli spettatori potranno fare una libera offerta il cui ricavato andrà in beneficenze all’associazione “colazione col sorriso”. Molti i media partner presenti tra i quali Teleliguriasud che trasmetterà la partita che potrà essere seguita anche on line e raggiungibile tramite i canali social. Nazionale Calcio Tv (https://www.nazionalecalciotv.it/)