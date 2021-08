Nasce la nuova curva Piscina, cantiere al lavoro anche a Ferragosto

La Spezia - A ventisette giorni dalla prima casalinga, il Picco è un cantiere aperto. Due i "fronti", tutti nella medesima porzione dell'impianto ed entrambi al punto indicato nei cronoprogrammi iniziali. La nuova curva Piscina sta prendendo forma: dopo un mese di lavori dedicato allo smontaggio della vecchia infrastruttura, dopo aver gettato la platea nelle scorse settimane e aver costruiti i basamenti della struttura, in questi giorni si è arrivati alla fase finale di questo primo step: l'elevazione delle gradinate vere e proprie. Un'opera che non si è fermata nemmeno nella giornata di ieri, domenica 15 agosto, e che proseguirà a spron battute nelle prossime settimane, anche grazie alle belle giornate che tengono il cantiere aperto. L'obiettivo è che la struttura sia pronta per la partita del 12 settembre con l'Udinese, il che farebbe evitare il trasloco forzato al "Manuzzi" di Cesena, lo stadio opzionato a suo tempo dal club nel caso in cui i lavori non si concludessero in tempo utile. Come detto, soltanto in un secondo momento saranno allestiti i locali che ospiteranno la zona bar e i servizi igienici mentre l'ultima parte dei lavori riguarderà l'impiantistica, ovvero il montaggio delle canalizzazioni per ospitare la linea elettrica, i collegamenti della videosorveglianza, quelli dell'impianto antincendio e della fonica. Nell'ultima settimana i ritocchi con la posa dei seggiolini e le rifiniture finali: ma ormai, basta dare un'occhiata alle immagini scattate oggi pomeriggio, si intravede il percorso finale. Una volta montati i seggiolini rimarranno solo da avere i placet dalla Commissione provinciale di vigilanza, prima del sopralluogo conclusivo da parte dei tecnici dell'Ufficio competizioni della Lega di serie A. Al contrario della scorsa stagione quando non ci fu nemmeno il tempo di farlo riposare, il terreno dell'Alberto Picco è stato oggetto di un profondo lavoro di manutenzione iniziato subito dopo la fine della stagione scorsa: dalla gara che ha chiuso il campionato con la Roma, sino alla partita con l'Udinese, il manto di Viale Fieschi non è mai stato calcato, nemmeno per gli allenamenti. Probabile che Thiago Motta decida di far svolgere alcune sedute nel campo di casa, nella settimana precedente all'esordio casalingo contro l'Udinese: i vecchi per riprendere contatto con uno stadio che ben conoscono, i nuovi per "assaggiarlo" prima di iniziare a fare sul serio.



Oggi lo Spezia riprende a Follo. Biglietti in vendita per Cagliari. Reduci dalla vittoria di Lignano Sabbiadoro in Coppa Italia contro il Pordenone e dai due giorni di riposo concessi da mister Thiago Motta, gli aquilotti torneranno a lavorare nella giornata di domani, per una doppia seduta sui terreni del "Comunale" di Follo in vista dell'esordio in campionato in programma lunedì prossimo contro il Cagliari di Semplici. In vendita da ieri sino alle 19 di domenica 22 agosto, i 209 tagliandi riservati agli ospiti per la partita dell'Unipol Domus: 30 euro a biglietto, non proprio prezzi popolari. L'acquisto è consentito senza obbligo di possesso della Tessera di fidelizzazione. I biglietti del settore ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando.? Si entra solo con Green Pass.