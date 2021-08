Nahuel Estevez va al Crotone

La Spezia - Sarà ancora Italia, ma sarà con tutta probabilità serie B per Nahuel Estevez. Dall'Argentina danno fatto il passaggio del centrocampista al Crotone, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione e percentuale sulla prossima vendita a favore dell'Estudiantes. La mezzala, autore di un buon campionato di serie A con la maglia aquilotta la scorsa stagione, ritroverebbe l'Europa che era nei suoi desideri con la speranza di riconquistare presto la massima serie.

Lo Spezia sembrava aver mollato il calciatore da qualche tempo. A giugno c'era la possibilità di acquistarlo per una cifra attorno a 1.2 milioni di euro, ma il club aveva preferito soprassedere ritenendo la valutazione troppo alta. Per il ruolo di centrocampista centrale, in aquilotto dovrebbero arrivare presto l'esperto Bourabia dal Sassuolo ed il ventenne Hove dalla Norvegia.