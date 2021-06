Nahuel Estevez ha due settimane per provare a rimanere in Europa

La Spezia - Gli agenti di Nahuel Estevez sono al lavoro per evitare un inatteso ritorno a casa. Dal 1° luglio il centrocampista argentino sarà di nuovo un centrocampista dell'Estudiantes per scadenza per prestito annuale allo Spezia Calcio. Com'è noto, il club di Via Melara non ha esercitato il diritto di riscatto che avrebbe permesso di portare la mezzala in bianco a titolo definitivo. Un tema sui Mauro Meluso non aveva dubbi, ma dopo la separazione dal direttore generale dell'area tecnica non si è andati sulla stessa linea.

Lo stesso Vincenzo Italiano, bisogna dire, non ha spinto per confermare Estevez. Il calciatore è stato in ogni caso autore di una buona stagione, la sua prima nel calcio europeo. A 25 anni, le chance di rimanere in Europa ci sono tutte. Dopo un periodo di vacanza in Italia, ora attende nuove dal suo agente Andres Guglielminpietro.