Mulattieri, subito due gol all'esordio contro il Como di Guidetti

La Spezia - Prime soddisfazioni e gol con la maglia del Crotone per Samuele Mulattieri, attaccante cresciuto nel vivaio dello Spezia e arrivato in prestito dall'Inter. La doppietta del giovane attaccante arcolano non è sufficiente per portare a casa la vittoria per gli uomini di Francesco Modesto, perché il Como, che in panchina ha sempre Massimiliano Guidetti nel ruolo di vice Gattuso, riesce a reagire due volte e portare a casa un pareggio importante dalla gara dello Scida. Iovine ed Ettore Gliozzi su rigore poi riescono a riacciuffare il risultato per i lariani, dopo che per due volte i rossoblu si erano portati avanti.