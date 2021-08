Motta ne convoca 18 per la trasferta di Coppa Italia

La Spezia - Sono 18 i convocati a Thiago Motta per la prima uscita ufficiale dello Spezia che domani, a Lignano Sabbiadoro, affronterà il Pordenone nei trentaduesimi di Coppa Italia. Per l'allenatore le scelte sono praticamente obbligate vista l'esiguità degli arruolabili per la prima trasfera stagionale. Subito in lista comunque gli ultimi arrivati Mraz, Colley, Kovalenko e Nikolaou.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



PORTIERI: 1.ZOET, 40.ZOVKO, 94.PROVEDEL



DIFENSORI: 7.SALA, 12.VIGNALI, 15.HRISTOV, 20.BASTONI, 21.FERRER, 27.AMIAN, 28.ERLIC, 43.NIKOLAOU



CENTROCAMPISTI: 8.KOVALENKO, 25.MAGGIORE, 80.PIETRA



ATTACCANTI: 9.MRAZ, 10.VERDE, 11.GYASI, 19.COLLEY