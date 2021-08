Motta manda Amian al macello, oggi si salva solo Gyasi

La Spezia - Zoet 5 - Evita la precoce capitolazione, prima uscendo a valanga e poi sul rigore. Un minuto dopo sbaglia l’uscita ed è tutto finito.



Amian 4 - In ritardo su Immobile al tiro, flagellato da Anderson in corsa che gli fa passare il pallone da ogni parte. Quando prova l’anticipo e si lascia saltare sulla trequarti completa un disastro, ma l’espulsione è esagerata.



Erlic 5,5 - La Lazio passa da destra e poi arriva al centro, dove a quel punto c’è sempre da rischiare lavorare in grande affanno. Il rigore c'è.



Nikolaou 5 - Partecipa alla fiera dell’insicurezza per la sua parte, andando a terra in area contro il giovanissimo Raul Moro.



Vignali 4,5 - Non salta sull’angolo teso teso di Milinkovic-Savic e lascia ad Immobile il più facile dei gol, poi crolla nel contrasto con Hysaj che va in porta (dal 36’st Antiste SV)



Maggiore 5 - Raro vederlo così fuori dalla partita. Tocca pochissimi palloni e quasi nessuno con la serenità che servirebbe.



Bastoni 4,5 - Lì in mezzo i laziali mettono la bandierina e non la tolgono più grazie ad un pressing che non lascia scampo.



Ferrer 5 - La Lazio attacca soprattutto di là, poi Motta inizia a spostarlo e si perde definitivamente di vista.



Verde 5 - Dopo il gol iniziale viene inghiottito in un buco nero e non si vede mai (dal 14’st Hristov 5 - Gettato nella mischia per evitare il cappotto)



Gyasi 6 - Fa la prima punta con grande caparbietà, prendendosi i falli giusti e provando a far guadagnare metri alla squadra. Il poco dello Spezia di oggi lo fa lui.



Colley 5 - Era stato un iradiddio a Cagliari, oggi entra in una gabbia da cui non esce mai (dal 14’st Mraz 5 - Si piazza là dove lo Spezia non arriva mai)





All. Thiago Motta 4 - Sceglie la gamba di Amian rispetto ai centimetri di Hristov per la parte destra della difesa. Costruisce in pratica un’autostrada a Sarri, che lì piazza Anderson che prima lo infila in velocità e poi va proprio a farsi marcare, raccogliendo gol ed espulsione in pochi minuti. Il gol del vantaggio illude, la squadra è sfilacciata e regala il centrocampo, subisce il pressing ed è portata a sbagliare a ripetizione. I cambi arrivano a partita finita, forse pensati per evitare il cappotto. Che invece arriva in tutta la sua pesantezza.